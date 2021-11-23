Башкирия в четвертый раз повторила антирекорд по новым смертям от COVID-19

Всего на территории региона зарегистрировано 3 316 летальных исходов, вызванных COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались 37 пациентов. Для республики это рекордный показатель: столько же человек умирало от инфекции 20 октября, 1 и 5 ноября. Всего на территории региона зарегистрировано 3 316 летальных исходов, вызванных COVID-19. Об этом 23 ноября сообщил местный оперштаб.

С начала пандемии в Башкирии зафиксировано более 101,6 тыс. случаев коронавируса. Суточный прирост зараженных составил 673 человека. Выздоровели от инфекции свыше 90,5 тыс. человек, 672 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины привились 1,9 млн жителей республики, вторым – 1,63 млн.