В Башкирию завезли еще 78,6 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт»

Вакцину «Спутник Лайт» в Башкирии получили 182,8 тысячи жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

В пункты вакцинации Башкирии поступило еще 78 600 доз однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил региональный Минздрав.

В ведомстве напомнили, что «Лайтом» прививают людей от 18 до 60 лет, которые ранее уже вакцинировались либо перенесли инфекцию.

В республике первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 1,9 млн жителей. Полностью завершили вакцинацию 1,63 млн человек, 182,8 тысячи из них привились «Спутником Лайт».

В Башкирии сейчас работает 183 пункта вакцинации. В столице Уфе, помимо медучреждений, привиться можно в конгресс холле «Торатау», торговых центрах «Планета», «Карусель», «Центральный», «Мега», а также в «Лайфстайл Центре Башкирия» и гипермаркете «Окей».