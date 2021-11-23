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Общество23 ноября 2021 6:16

За плохую уборку снега в Уфе уволили начальника службы по благоустройству одного из районов

О работе коммунальщиков негативно отозвался мэр Сергей Греков
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Советский район Уфы

фото: Советский район Уфы

В Уфе за плохую уборку снега на прошлой неделе был уволен начальник службы по благоустройству Советского района. Об этом сегодня, 23 ноября, на оперативке в администрации сообщил мэр Сергей Греков.

– Очень негативно по уборке снега себя показал Советский район: мы видим, в каком состоянии у нас находятся улицы Рихарда Зорге, Карла Маркса, бульвар Ибрагимова. Мы сделали выводы – был уволен начальник Советского МБУ [муниципального бюджетного учреждения], – сказал градоначальник.

Греков добавил, что сейчас ситуация по уборке снега в Советском районе под личный контроль взял исполняющий обязанности руководителя района. Сити-менеджер выразил надежду, что «до конца недели территория Советского района будет приведена в порядок, и больше такого допущено не будет».

Начальником Управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустем Хамитов на том же совещании добавил, что убирать снег с улиц Советскому району будут помогать «все районы города».