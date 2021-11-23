В Уфе из-за пожара в школе эвакуировали 324 ребенка

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 23 ноября, из-за пожара в школе №126 в Уфе эвакуировано 354 человека, в том числе 324 ребенка. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тревожный вызов в экстренное ведомство поступил в 10:06. На место происшествия были направлено 37 спасателей и 12 единиц техники.

– По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено горение спортинвентаря в помещение раздевалки размерами 5х3 метра спортзала на площади 2 кв.м, – передали в аварийной службе.

В 10:20 пожар был локализован, спустя две минуты спасатели ликвидировали открытое горение. В причинах инцидента разбирается дознаватель МЧС.