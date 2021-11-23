На Советской площади в Уфе поставили живую новогоднюю елку

фото: ufacity.info

Вчера, 22 ноября, на Советской площади в Уфе была установлена новогодняя живая елка высотой 23 метра. Об этом сообщила городская администрация.

Сотрудники «Горзеленхоза» в сопровождении инспекторов ГИБДД привезли дерево из Благовещенского района. Основание под елку было подготовлено заранее.

– На Советской площади новогоднюю елку устанавливают третий год подряд. Традиция была возобновлена в 2019 году после более чем пятилетнего перерыва. Далее по плану – обустройство новогоднего городка, изготовление ледовых фигур и горок, – передали в мэрии.

Напомним, прошлой зимой Советскую площадь украшала пиксельная елка – власти решили перенести ее на площадь перед ДК «Моторостроитель» в Черниковке. Как ранее писала «КП-Уфа», это связано с работами по реконструкции Советской площади.