На содержание территорий около Курултая и Белого дома в Уфе хотят потратить 113 млн рублей

Фото: Рустем Ахунов

Накануне на сайте госзакупок появился тендер на содержание территорий около зданий Госсобрания-Курултая и Дома республики. Заказчиком стала правительственная структура – «ГКУ Хозяйственное управление». Победитель электронного аукциона получит 113,3 млн рублей – такую сумму, согласно документации, готов выплатить бюджет Башкирии.

После того, как будет определен победитель электронного аукциона, с ним заключат контракт, по которому подрядчик должен будет «обеспечить содержание» на шести земельных участках общей площадью 105,8 тысяч квадратных метров. В его обязанности войдет полив деревьев, удобрение почвы, кронирование, рубка засохших стволов, посадка кустарников и уход за ними. Исполнителю также нужно будет стричь газон.

Помимо работы на участках, исполнитель контракта должен будет ухаживать за урнами, скамейками, лестницами, содержать в порядке дорожки и площадки. Срок действия госконтракта – с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 года. Заявки на участие в торгах принимают до 30 ноября, а победителя определят 2 декабря.