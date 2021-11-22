На трассе в Башкирии столкнулись две фуры: один водитель погиб

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня днем, 22 ноября, в Буздякском районе Башкирии произошла авария со смертельным исходом. По данным регионального управления ГИБДД, на 1356 километре трассы М5 «Урал» столкнулись два большегруза. По предварительной информации, грузовиком «Volvo» управлял 44-летний житель Новосибирской области, а за рулем другой фуры, «Man», находился 58-летний житель Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате встречного столкновения грузовиков, водитель «МАНа» скончался на месте ДТП. Очевидцы аварии вызвали скорую помощь, но мужчина скончался до приезда медиков.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.