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Экономика22 ноября 2021 15:59

ФАС Башкирии выявила нарушения на 131 млн рублей при закупках санатория «Красноусольский»

Администрация здравницы заключала контракты без проведения торгов
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

На днях управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии выявило нарушения закона о конкуренции при закупках санатория «Красноусольск». Антимонопольщики отмечают, что за без малого четыре года, с 2017 по 2021 годы, администрация здравницы заключала контракты на покупку товаров и оказание услуг без проведения процедуры торгов.

Так, согласно отчетам УФАС по Башкирии, санаторий заключил без торгов несколько договоров на общую сумму 54,6 млн рублей с прачечной «Лотос-Плюс». Еще два контракта, заключенные в 2021 году с неким индивидуальным предпринимателем ведомство оценило в 77 млн рублей. Как не трудно догадаться, торгов по ним также не проводилось.

Материалы о нарушениях при закупках поступили в ФАС из Контрольно-счетной палаты Башкирии.