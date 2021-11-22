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Происшествия22 ноября 2021 13:31

Семерых башкирских студентов, отравившихся метилом на вписке в Казани, выписывают из больницы

Остальные ребята пока остаются под наблюдением медиков
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Врачи сделали все возможное, чтобы ребята не ослепли после метанола

Врачи сделали все возможное, чтобы ребята не ослепли после метанола

Семерых башкирских студентов, отравившихся «незамерзайкой» на вписке в Казани, выписывают из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ. Их состояние не вызывает опасения, поэтому они могут лечиться амбулаторно. Еще четверо пока остаются в больнице под наблюдением медиков – их состояние оценивается как среднее и тяжелое.

Напомним, эта громкая история произошла в ночь на 17 ноября в казанском поселке: компания из 13-студентов медиков отмечали день рождения на съемном коттедже. Ребята приобрели 5-литровую бутыль с разливной водкой, но умудрились перепутать ее с «незамерзайкой», в итоге все оказались на больничной койке с тяжелейшим отравлением метанолом. Одна из студенток, 20-летняя Анастасия П., которая после отравления впала в кому, скончалась из-за интоксикации. Сейчас массовым отравлением ребят занимаются следователи, которые возбудили уголовное дело.