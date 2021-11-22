Уфимцу вынесли приговор за сбор денег для террористов

Уфимца приговорили к трем годам колонии за сбор денег для террористов

Верховный суд Башкирии вынес приговор 33-летнему уфимцу за пособничество в финансировании незаконного вооруженного формирования. Уголовное дело расследовали Центр по противодействию экстремизму МВД и ФСБ Башкирии.

По материалам дела, житель уфимского микрорайона Шакша познакомился в городской мечети с прихожанином, который стал вербовать его и призывать поучаствовать в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации. В 2013 году вербовщик покинул Россию, а уфимец поддерживал с ним связь и выполнял его поручения – в частности, собирал деньги для нужд террористов.

– Для этого фигурант через социальные сети отправлял текстовые сообщения с призывом к гражданам направлять деньги на джихад. Всего им было собрано почти сто тысяч рублей, которые он впоследствии перечислил на расчётные счета, находившиеся за рубежом, – передали в МВД РБ.

Во время обысков в доме уфимца были обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, сим-карты и мобильные телефоны. Верховный суд Башкирии приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.