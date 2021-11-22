Заходила в подъезд не одна: камера засняла уфимку, которая погибла в Деме

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31-летняя уфимка, погибшая на улице Архитектора Калимуллина, заходила в подъезд дома, рядом с которым нашли ее тело, с подругой.

Спустя двое суток появились видеозаписи, предшествующие страшной трагедии в новостройке. Тем роковым вечером камера в подъезде дома засняла нескольких девушек, входящих в лифт в веселом настроении. Как утверждает жительница дома, среди них была и та, которая погибла при падении.

- По камерам видно она еле на ногах стоит. Я видела все записи. Если что, к ней никто не подошел. Даже когда скорая приехала, ее не трогали, - говорит Аида Б., видевшая жуткие кадры гибели незнакомки.

Еще несколько жильцов дома, с которым пообщался корреспондент «КП-Уфа» рассказали, что не были знакомы с девушками на видео.