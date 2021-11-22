Башкирия намерена решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года

43 «долгостроя» в Башкирии возведут при софинансировании федерального Фонда защиты прав дольщиков

Власти Башкирии намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года. Уверенность в этом выразил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Три года назад наш регион был одним из самых проблемных в стране по количеству обманутых дольщиков. Но благодаря огромной работе сегодня есть уверенность, что мы решим эту задачу в срок – до конца 2023 года, – сказал чиновник.

В Минстрое республики заявили, что до 2023 года планируют восстановить нарушенные права 3,9 тысячи дольщиков. В реестр проблемных объектов сейчас входит 114 «долгостроев».

– На решение проблемы направят порядка 9 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей – из республиканского бюджета, – отметил замминистра строительства Башкирии Артем Ковшов. – Так, 43 «долгостроя» возведут при софинансировании федерального Фонда защиты прав дольщиков. Решения о софинансировании ожидают 10 проблемных домов. Кроме того, республика достроит 18 домов без участия федерального Фонда.

Дольщики еще 29 объектов получат денежные компенсации – на данный момент более тысяче человек уже выплачено 1,5 млрд рублей.