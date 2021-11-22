Прохождение игры и прокачка персонажей: на рынке труда Башкирии появилась необычная вакансия

Теперь на увлечении можно неплохо заработать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычная вакансия появилась на сайте по поиску работу в Башкирии. Теперь любители провести часок-другой за любимой компьютерной игрой могут неплохо подзаработать на своем увлечении. Международная компания, занимающаяся разработкой мобильных приложений с использованием искусственного интеллекта, предлагает вакансию геймера. Обязанности довольно просты: нужно проходить игру, прокачивать персонажей, взаимодействовать с другими игроками, а также вносить все достижения в электронной таблице. Из требований – обязательный опыт в MMORPG-играх, усидчивость, внимательность и готовность к ненормированному графику. Зарплата напрямую зависит от опыта геймера, но работодатель обещает не менее 25 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее «КП-Уфа» уже писала об одной довольно экстравагантной услуге на рынке труда. Молодая уфимка предлагала скрасить одиночество за распитием элитного алкоголя и доверительными беседами за 60 тысяч рублей в час. Вот только после нескольких гневных отзывов обманутых клиентов, которые внесли предоплату, но так и не дождались «пьяную подружку», объявление быстро исчезло с сайта.