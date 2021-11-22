Ушла с «Дома 2» и копит на BMW: как живет и чем зарабатывает бывшая Юльякшина Алина Галимова

Сейчас Алина живет и работает в Москве Фото: https://www.instagram.com/divarozalina/

Бывшая девушка Радика Юльякшина Алина Галимова ушла из «Дома 2» и стала мастером-бровистом.

Девушка говорила, что была в отношениях с Юльякшиным еще в самом начале его карьеры. Вместе они прожили четыре года, причем сама Галимова вспоминала, что со временем Радик изменился, причем не в лучшую сторону. В конце ей приходилось жить со своим кавалером и его друзьями.

В 2020 году Галимова круто изменила жизнь и отправилась на шоу «Дом 2». Там она встретила Никиту Рудакова, с которым прожила некоторое время. Тем не менее, через некоторое время влюбленные расстались. Алина ушла из телепроекта и начала новую жизнь. Примечательно, что на саму передачу приходил Радик Юльякшин, который в эфире передачи «Бузова против Бородиной» вспоминал об отношениях с Алиной при ее нынешнем бойфренде.

Сейчас 27-летняя Алина Галимова живет и работает в Москве. Девушка полностью ушла в косметологию и работает мастером-бровистом. Также Алина иногда выступает на сцене и записывает собственные песни.

- Красота в твоей естественности. Ламинирую себе на BMW, - пишет девушка в описании своих услуг.