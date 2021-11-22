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Общество22 ноября 2021 11:08

МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Башкирии

Стихия разгуляется в ближайшие сутки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В отдельных района Башкирии при усилении ветра поднимется метель

В отдельных района Башкирии при усилении ветра поднимется метель

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется метель и усиление ветра. Об этом сегодня, 22 ноября, предупредили в региональном МЧС.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег ближе к ночи усилится до умеренного. В отдельных южных районах при усилении западного ветра до 18 метров в секунду поднимется метель. На дорогах возникнет снежный накат и гололедица, видимость может ухудшиться до 1-2 километров.

Температура воздуха ночью 23 ноября упадет до -5,-10°. Днем столбики термометров покажут -3,-8°.