МЧС предупредило о метели и сильном ветре в Башкирии

В отдельных района Башкирии при усилении ветра поднимется метель Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется метель и усиление ветра. Об этом сегодня, 22 ноября, предупредили в региональном МЧС.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег ближе к ночи усилится до умеренного. В отдельных южных районах при усилении западного ветра до 18 метров в секунду поднимется метель. На дорогах возникнет снежный накат и гололедица, видимость может ухудшиться до 1-2 километров.

Температура воздуха ночью 23 ноября упадет до -5,-10°. Днем столбики термометров покажут -3,-8°.