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Общество22 ноября 2021 10:07

Число вакансий в Башкирии в 2021 году превысило доковидный уровень

Республика заявила об улучшении ситуации на рынке труда
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За июль-сентябрь текущего года численность безработных в Башкирии снизилась более чем в 4 раза

За июль-сентябрь текущего года численность безработных в Башкирии снизилась более чем в 4 раза

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В банке вакансий Башкирии по состоянию на 1 ноября 2021 года было зарегистрировано 58 тысяч предложений – на 11 тысяч больше, чем в доковидный 2019 год. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 22 ноября сообщила глава Минтруда республики Ленара Иванова.

Чиновница со ссылкой на данные Росстата рассказала, что за июль-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого численность безработных граждан снизилась более чем в 4 раза (или на 94 тысячи человек) и составила 28 тысяч. Уровень безработицы по методологии международной организации труда уменьшился с 6,5% до 4% – то есть в 1,6 раза.

По словам Ивановой, в 34 муниципалитетах уровень безработицы ниже, чем в среднем по республике. Наименьшие его значения зафиксированы в городе Сибае, Бурзянском, Зилаирском, Белорецком и Бирском районах, наибольшие – в городе Агидели, в Белокатайском, Дуванском, Кармаскалинском, Архангельском районах.