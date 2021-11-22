В Башкирии был зарегистрирован очаг «гонконгского» гриппа H3N2

Очаг гриппа был отработан и закрыт, сообщила Анна Казак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии был зарегистрирован очаг так называемого «гонконгского» гриппа H3N2. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 22 ноября сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– На 19 ноября в республике было зарегистрировано и лабораторно подтверждено 23 случая гриппа А – субтип H3N2. Был очаг. Он отработан и закрыт. Пока новых случаев не выявлено, – отчиталась руководитель регионального Роспотребнадзора.

По словам Казак, за текущий эпидсезон от гриппа в Башкирии пока вакцинировано более 1,7 млн человек (42% от совокупного населения республики). По плану прививку должны получить не менее 2,4 млн граждан (60% населения региона).

Гонконгский» грипп – это разновидность азиатского вируса гриппа типа А. Он распространился в конце 60-х годов XX века. Известностью и историческим названием этот грипп обязан трагедии 1968 года в Гонконге: появившись внезапно, он вызвал массовые заболевания среди людей. Иммунная система человека не была знакома с такой разновидностью гриппа и поэтому заболевание проходило тяжело, а также были зафиксированы смертельные случаи.