Стало известно, когда в Башкирии начнут строить еще два крупных ковид-госпиталя

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На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии, которое на этот раз проводил премьер-министр Андрей Назаров, вновь анонсировали планы по строительству еще двух крупных ковидных госпиталя. Руководитель кабмина озвучил и предварительную дату начала строительства. Напомним, ранее в регионе в кратчайшие сроки возвели две новые инфекционные больницы – под Уфой и под Стерлитамаком.

- В ближайшее время начнем строить еще два ковидных госпиталя, как вы знаете – в Сибае и в Туймазах. Сейчас все подготовительные работы для этого ведутся. Хотим 11-го декабря уже выйти на площадки, для того, чтобы быстрыми темпами реализовать эти два проекта. Это существенно снизит нагрузку на другие медицинские учреждения нашей республики. Но самое главное, более квалифицированная помощь там, где постоянно врачи работают только с этой болезнью и могут более оперативно оказывать помощь, - заявил Андрей Назаров.

Напомним, впервые планы по строительству еще двух ковид-госпиталей власти Башкирии озвучили осенью этого года.