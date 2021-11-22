Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 101 тысячи человек

Рост заболеваемости пока не спадает Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает расти. За минувшие сутки ковид диагностировали еще 675 жителям республики, а общее число инфицированных увеличилось до 101 тысячи человек. Из них 7220 находятся на амбулаторном лечении, еще 637 госпитализированы. Состояние 113 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они переведены в палату интенсивной терапии. Число выздоровевших от инфекции на сегодняшний день составляет около 89 процентов – 89868 человек, за последние 24 часа выздоровели еще 666 жителей Башкирии.

- Сейчас в Башкирии развернуто 4 тысячи инфекционных коек, занятость составляет 78 процентов. Свободно 22 процента коечного фонда, - отметил глава Минздрава Максим Забелин.

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом вакцинировано уже 76 процентов населения, подлежащего иммунизации, – 1 млн 889 939 человек, полностью привились 65 процентов – 1 млн 616 000 человек.