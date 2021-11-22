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Общество22 ноября 2021 6:44

В Уфе три дня подряд будут включать тревожные сирены

Экстренные службы проверят работу систем оповещения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе с 23 по 25 ноября будет проверяться работа систем экстренного оповещения населения

В Уфе с 23 по 25 ноября будет проверяться работа систем экстренного оповещения населения

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Уфе с 23 по 25 ноября будет проверяться работа систем экстренного оповещения населения с перехватом каналов телевизионного и радиовещания. В эти дни в городе на несколько секунд взвоют сирены. Об этом предупредили в Госкомитете республики по ЧС.

23 ноября в период с 9:30 по 16:00 тревожные сигналы прозвучат в Демском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах.

24 ноября с 10:30 по 16:00 – в Калининском и Орджоникидзевском районах.

25 ноября с 10.30 по 16.00 – в Ленинском, Кировском и Советском районах.

На 25 ноября проверка систем оповещения также запланирована во всех муниципалитетах Башкирии.

В Госкомитете РБ по ЧС уточнили, что включение сирен и громкоговорящих устройств будет кратковременным – до 5 секунд. При реальной чрезвычайной ситуации длительность сигнала увеличится до 5 минут.