В Башкирии вынесли приговор пенсионерке, которая подделала 30 медицинских справок

Цена одной липовой справки варьировалась между пятьюстами и двумя тысячами рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В башкирском городе Октябрьском пенсионерка подделала 30 медицинских справок. На днях местный суд вынес 63-летней женщине приговор. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила региональная прокуратура.

Как установил суд, обвиняемая с декабря 2019 по апрель 2021 года подделывала справки о прохождении медицинского освидетельствования. Документы использовались для получения водительских удостоверений и допуска к определенным видам работ на крайнем Севере. Цена одной липовой справки варьировалась между пятьюстами и двумя тысячами рублей.

На суде пенсионерка признала вину преступлении. Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы.