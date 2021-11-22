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Общество22 ноября 2021 6:18

В Башкирии вынесли приговор пенсионерке, которая подделала 30 медицинских справок

Липовые документы использовались для получения водительских удостоверений
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Цена одной липовой справки варьировалась между пятьюстами и двумя тысячами рублей

Цена одной липовой справки варьировалась между пятьюстами и двумя тысячами рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В башкирском городе Октябрьском пенсионерка подделала 30 медицинских справок. На днях местный суд вынес 63-летней женщине приговор. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила региональная прокуратура.

Как установил суд, обвиняемая с декабря 2019 по апрель 2021 года подделывала справки о прохождении медицинского освидетельствования. Документы использовались для получения водительских удостоверений и допуска к определенным видам работ на крайнем Севере. Цена одной липовой справки варьировалась между пятьюстами и двумя тысячами рублей.

На суде пенсионерка признала вину преступлении. Ее приговорили к полутора годам ограничения свободы.