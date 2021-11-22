Оперативное совещание в правительстве Башкирии пройдет без Хабирова

Вместо Хабирова оперативное совещание проведет Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 22 ноября, не будет проводить еженедельное оперативное совещание в местном правительстве. Вместо него руководить заседанием будет премьер-министр республики Андрей Назаров. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. С чем именно связано отсутствие Хабирова, не уточняется.

Согласно анонсу «оперативки», сегодня чиновники будут обсуждать ситуацию с коронавирусом, безопасность на дорогах, жилищно-коммунальное хозяйство, рынок труда, восстановление прав дольщиков. Кроме того, будут подведены итоги работы Центра управления республикой за год его существования.