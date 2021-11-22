Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 5:51

Оперативное совещание в правительстве Башкирии пройдет без Хабирова

Имя главы республики отсутствует в анонсе заседания
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вместо Хабирова оперативное совещание проведет Андрей Назаров

Вместо Хабирова оперативное совещание проведет Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 22 ноября, не будет проводить еженедельное оперативное совещание в местном правительстве. Вместо него руководить заседанием будет премьер-министр республики Андрей Назаров. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. С чем именно связано отсутствие Хабирова, не уточняется.

Согласно анонсу «оперативки», сегодня чиновники будут обсуждать ситуацию с коронавирусом, безопасность на дорогах, жилищно-коммунальное хозяйство, рынок труда, восстановление прав дольщиков. Кроме того, будут подведены итоги работы Центра управления республикой за год его существования.