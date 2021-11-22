Зарплата 12,7% работников в Башкирии ниже 15 тысяч рублей

Размер самых распространенных зарплат в Башкирии варьируется в диапазоне между 20 и 42 тысячами рублей

В Башкирии 12,7% работников получают зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц. По уровню заработка республика находится на 36 месте среди других регионов России. Такие данные приводятся в рейтинге РИА Новостей.

Размер самых распространенных зарплат в Башкирии варьируется в диапазоне между 20 и 42 тысячами рублей. Только 3,7% трудоустроенных граждан получают за свою работу более 100 тысяч рублей.

В тройку самых благополучных по зарплате регионов вошли:

Чукотский автономный округ – зарплата 46,2% работников превышает 100 тысяч рублей (у 1,2% – ниже 15 тысяч рублей), средний заработок – 61-155 тысяч рублей;

Ямало-Hенецкий автономный округ – зарплата 40,5% работников превышает 100 тысяч рублей (у 1% – ниже 15 тысяч рублей), средний заработок – 55–139 тысяч рублей;

Магаданская область – зарплата 32,1% работников превышает 100 тысяч рублей (у 0,2% – ниже 15 тысяч рублей), средний заработок – 52–125 тысяч рублей.