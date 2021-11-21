В Башкирии из-за метели и сильного ветра объявили штормовое предупреждение

В Башкирии спасатели проинформировали об ухудшении погоды. В штормовом предупреждении передается о гололеде, метели, налипании мокрого снега на проводах и деревьях. В МЧС также предупредили о сильных порывах ветра от 15 до 20 м/с.

Ухудшение ожидается уже сегодня, 21 ноября, вечером. Ночью пообещали гололед и снежные заносы. Ветер будет западный 8-13 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем +2,-3°. Ожидается также ухудшение видимости до 500-100 м.

Соблюдать осторожность стоит также и уфимцам. Ночью пройдет снег с налипанием на деревья и провода. На отдельных дорогах возможны снежные накаты и гололедица. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2,-4°, днем около 0°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 м.