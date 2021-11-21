В Башкирии на трассе столкнулись и загорелись два автомобиля: есть раненные

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии сообщили об аварии, которая произошла в Туймазинском районе сегодня, 21 ноября. По данным ведомства, столкновение между автомобилем Renault Duster с 18-летним водителем за рулем и встречным «УАЗ» зарегистрировано на 1315 км трассы М5, возле деревни Константиновка.

По данным ведомства, автомобили столкнулись лоб в лоб, что привело к возгоранию Renault. После столкновения 19-летний водитель легковушки и 53-летний водитель «УАЗ» были госпитализированы.

О состоянии пострадавших информации нет, в настоящий момент идет расследование обстоятельств случившегося.