Капитан самолете в небе над Башкирией сообщил о неисправности судна

Накануне днем, 20 ноября, в небе над Башкирией произошел инцидент. Капитан воздушного судна Boeing 737-8KN, следовавшего с пассажирами из Сочи в Тюмень, сообщил о неисправности оборудования.

- В самолете перестала работать стабилизация высоты. В связи с этим пилоты запросили выход из слоя RVSM. Для этого воздушного пространства автопилот и высотомер должны быть работоспособными. В случае выхода из строя, пилот должен связаться с управлением воздушным движением, которое выведет самолет из воздушного пространства РВСМ или примет другое решение. Как правило, пилотам назначают новые эшелоны полета, чтобы самолет продолжил рейс. То есть капитан Boeing действовал по протоколу, – сообщает «Комсомольская правда» - Кубань» со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Как выяснилось, самолет не подавал сигнал бедствия и не добавлял срочности, проследовав в итоге в аэропорт значения. Никто из пассажиров не пострадал, самолет благополучно приземлился в 15:42 по местному времени в аэропорте «Рощино».