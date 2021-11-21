В Башкирии после пожара в деревенском доме обнаружили тело 49-летнего мужчины

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре в селе Новобелокатай Белокатайского района. ЧП произошло, по информации ведомства, 20 ноября в 22:07, в жилом доме.

Спасатели сообщили, что очаг возгорания был обнаружен на кухне. К сожалению, во время тушения пожара нашли тело погибшего 49-летнего хозяина дома. Соседи сообщили, что до происшествия его видели в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают следователи, причина произошедшего устанавливается.

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