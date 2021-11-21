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Происшествия21 ноября 2021 10:55

Продавшему отравившимся студентам из Башкирии жителю Татарстана инкриминировали еще одну статью

Следком продолжает расследование случившегося
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Пресс-служба Следкома Татарстана сообщила, что в отношении продавшего спирт отравившимся в Казани студентам из Башкирии возбудили уголовное дело. Мужчине инкриминируют продажу спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере, а также в сбыте продукции, которая не отвечает требованиям безопасности.

Торговца не стали арестовывать в суде, несмотря на ходатайство следователя, а также тот факт, что подозреваемый в течение восьми лет покупал спиртное у неустановленных лиц и продавал его в Казани.

Напомним, что студенческая вечеринка молодых людей из Башкирии привела к тяжелым последствиям. Компания из 13 человек решила собраться отметить день рождения, купив пятилитровую бутыль алкоголя у местного торговца. В результате компания перепутала бутыли, выпив незамерзайку, что привело к отравлению.