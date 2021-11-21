В Башкирии ночью обнаружили погибшим отца семейства

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о пожаре, в котором пострадали местные жители. Отец семейства скончался на месте происшествия. По данным ведомства, возгорание началось в 2:53 21 ноября.

Когда спасатели приехали на вызов, то обнаружили, что огонь уничтожил бревенчатый дом. На месте происшествия нашли пострадавшего 50-летнего мужчину с термическими ожогами кистей второй степени и его погибшего 71-летнего отца. Сын погибшего позже рассказал, что тот не ходил и был инвалидом.

В настоящий момент спасатели выясняют обстоятельства случившегося.