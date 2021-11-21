В ГИБДД по Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий

В ГИБДД по Башкирии в связи со снегопадом попросили сегодня, 21 ноября, воздержаться по возможности от поездок. В ведомстве сообщили, что из-за снегопада на дороге следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость.

– В связи с со сложной погодной обстановкой Госавтоинспекция республики обращается к водителям с призывом учитывать ухудшение погодных условий при движении. По необходимости воздержаться от поездок, – отметили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В сообщение также передали, что если вам понадобиться помощь, то нужно звонить по телефонам: 235-84-02, 233-27-31, 237-84-80, 237-02-02.