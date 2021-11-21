Детский центр онкологии и гематологии в Уфе построят к 2023 году

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, по информации пресс-службы республиканского правительства, во время своего визита в строящиеся медицинские учреждения региона посетил также и поликлинику РКБ имени Куватова, отметив низкие темпы строительства объекта, и поручив нарастить их. По предварительному плану, семиэтажное здание на 1500 посещений в смену завершат в 2023 году.

Назаров также посетил и строящийся хирургический корпус Республиканского кардиоцентра. В настоящий момент готовность здания составляет 80%. Сдача корпуса запланирована на осень 2022 года.

В новом Центре детской онкологии и гематологии Республиканской клинической больницы в настоящее время выносят кабельную линию и готовятся к демонтажным работам. Центр будет включать в себя отделение онкологии, гематологии, дневной стационар, отделение трансплантации костного мозга и интенсивной терапии на 12 коек, а также лаборатории, операционный блок.

– Это очень ожидаемый объект для республики. Для родителей, для детей, для всех нас. Нам важно, чтобы маленькие пациенты проходили лечение в самых комфортных условиях. Поэтому здесь работает стабильный подрядчик, который не должен допустить срывов. Более того, мы попросили строителей завершить объект ко дню республики 2023 года, хотя по плану он должен сдаться чуть позже, – сказал Андрей Назаров.