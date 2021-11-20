В Уфе вследствие пожара погибла 40-летняя женщина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 20 ноября, в Ленинском районе Уфы вследствие пожара погибла женщина 40 лет. Деталями произошедшей трагедии поделились специалисты регионального МЧС.

Как рассказали сотрудники ведомства, пожар случился в бревенчатом доме на улице Слободская. В строении находилась женщина, ее в бессознательном состоянии эвакуировали пожарные. Пострадавшую передали специалистам скорой помощи, однако медикам спасти ее жизнь, к сожалению, не удалось.

В настоящее время на месте ЧП проводят необходимые следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, сегодня в Кушнаренковском районе Башкирии сгорел дом, в котором проживало 10 детей. Происшествие случилось в деревне Субай. Строение было полностью уничтожено огнем.