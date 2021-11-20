В Башкирии сгорел дом, в котором проживало 10 детей

Фото: МЧС по Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии сгорел дом, в котором проживало 10 детей. Подробности произошедшего рассказали сотрудники МЧС по республике.

Происшествие случилось в деревне Субай. Пожар произошел в частично бревенчатом и частично кирпичном доме. Строение было полностью уничтожено огнем. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал и не погиб.

Дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, и поэтому специалисты своевременно смогли отреагировать на ситуацию.

Как сообщило МЧС, в доме проживала многодетная семья с 10 детьми: семь школьного и двое детсадовского возраста, старший сын проживает отдельно в Уфе.

– Семья от размещения в пункте временного размещения отказалась, будут жить у друзей. Семья благополучная. Причина пожара выясняется, на месте работает дознаватель МЧС России, – заявило ведомство.