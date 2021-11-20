В Башкирии с предприятия взыскали два миллиона рублей пользу незаконно уволенных работников

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В Белорецком районе Башкирии с предприятия было взыскано два миллиона рублей пользу незаконно уволенных работников. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Работники «Белорецкого хлебокомбината» обратились в белорецкую межрайонную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение их трудовых прав. Ведомство установило, что в феврале 2021 года руководство предприятия вынудило 97 сотрудников уйти с работы по собственному желанию, угрожая им невыплатой зарплаты.

Прокуроры направили в суд иск о восстановлении трудовых прав работников.

– Верховный суд Башкирии удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. После вмешательства прокуратуры граждане восстановлены на работе, в их пользу взыскана задолженность за время вынужденного прогула в размере более двух миллионов рублей, – сообщили сотрудники региональной прокуратуры.