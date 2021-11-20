«С этим нам теперь жить»: депутат башкирского Курултая высказался о введении QR-кодов

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Депутат башкирского Курултая Рустем Ахмадинуров высказался о введении QR-кодов для борьбы с COVID-19. «Обращение к антиваксерам» он опубликовал в своих социальных сетях.

Чиновник заявил, что введение QR-кодов является сложным, но необходимым решением. По его словам, остановить высокую смертность от коронавируса возможно лишь с помощью подобных мер.

– Для сравнения: в 20 крупнейших странах мира, где проживает почти два миллиарда населения, включая Китай, Японию, Южную Корею, Испанию, Италию, Францию, Аргентину и Канаду, где доля вакцинированных составляет 77% населения и выше, число ежедневных летальных исходов из-за ковида за последнюю неделю составило 316 человек, – поделился Ахмадинуров.

Чиновник пришел к выводу, что вакцинация реально снижает смертность от ковида, хотя и не исключает заболевание им. Как заявил Ахмадинуров, большая часть развитых и развивающихся стран, введя QR-коды, значительно увеличили процент вакцинации населения, справились с проблемой высокой смертности от COVID-19 и практически открыли экономику.

– Мы также должны пойти по этому пути, убеждая в необходимости вакцинации и ежегодной ревакцинации население. С этим нам теперь жить, – считает депутат.

Напомним, в Башкирии число заболевших коронавирусом приближается к 100 тысячам человек. За минувшие 24 часа COVID-19 подтвердился у 679 жителей республики. На сегодняшний день общее число инфицированных – 99 652.