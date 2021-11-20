Проживавшую в Башкирии гражданку Узбекистана выдворили из России

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Как сообщило ведомство, в ноябре текущего года полицейские Миякинского района выяснили, что гражданка с марта 2021-го проживает без регистрации на территории России, а также уклоняется выезда за пределы страны по истечении срока пребывания.

В отношении узбечки было возбуждено дело по статье за нарушение режима пребывания в России, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в стране. В суде гражданка признала свою вину и сообщила, что официально нигде не трудоустроена, а документы не смогла оформить из-за отсутствия финансов.

– По итогам рассмотрения дела суд признал виновной гражданку совершении административного правонарушения и подвергнул наказанию в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения из Российской Федерации. Постановление в законную силу не вступило, – сообщила пресс-служба суда.