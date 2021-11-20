Метель, гололед и снежные заносы! Завтра погода в Башкирии преподнесет опасные сюрпризы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье 21 ноября в Башкирии ожидается метель, гололед и снежные заносы. Сотрудники республиканского МЧС поделились прогнозом погоды на завтра.

Как следует из данных специалистов, в конце недели ожидается облачная погода. Прогнозируется сильные осадки в виде мокрого снега, который будет налипать на провода и деревья. Также будет гололед, снежные накаты, а на автодорогах – снежные заносы.

Ожидается очень сильный южный, юго-западный ветер 9-14 м/с, в отдельных районах с порывами до 15-20 м/с.

Прогнозируется холодная ночь, температура воздуха ночью составит -1, -6°. Днем столбики термометров поднимутся до +2,-3°.

Из-за погодных явления на шоссе республики автолюбителям следует быть крайне осторожными, так ожидается ухудшение видимости до 500 метров и менее.