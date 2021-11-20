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Общество20 ноября 2021 9:59

«Создают угрозу жизни детей!»: жители Башкирии обеспокоены стаями агрессивных собак

Сообщается также и о случаях нападения на прохожих
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители села Субханколово Туймазинского района Башкирии жалуются на стаю агрессивных собак. Обеспокоенный гражданин сообщил об этом на портале электронной приемной органов власти республики.

Местный житель утверждает, что собаки создают угрозу жизни и здоровья окружающих и, в частности, детей.

– Себя агрессивно, нападают на прохожих, растаскивают мусор из контейнеров для вывоза ТБО. Ситуация складывается таким образом, что собаки бегают целыми стаями. Ходить по поселку стало реально опасно. Дети не могут дойти/прийти со школы. Были случаи, когда собаки забегали в детские садики. Напротив имеется новая благоустроенная детская площадка, на которую, к сожалению, дети выходят со страхом и опасением за свою жизнь – сообщает житель Субханкулово.