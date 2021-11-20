Суд назначил наказание кафе в Башкирии за несоблюдение эпидемиологических норм

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В Башкирии суд назначил наказание за несоблюдение эпидемиологических норм. Подробностями поделилась пресс-служба Чекмагушевского межрайонного суда.

Кафе «Изумруд», расположенное в селе Чекмагушево, как сообщается, не соблюдало санитарные правила. В общепите отсутствовала система вентиляции, освещение, отдельные туалеты для персонала и посетителей. Имеющийся во дворе туалет имел лишь только маркировку «М» и «Ж», условий мытья рук в нем не было. Туалет, расположенном в здании, находился в не рабочем состоянии.

Помимо прочего, сотрудники кафе не прошли при приеме на работу медицинский осмотр и гигиеническое обучение. Также у них отсутствовали сведения о вакцинации.

В связи этим территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах составили протокол об административном правонарушении в отношении ИП А.Р.Ф. по статье за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

В суде предприниматель свою вину признал и пояснил, что деятельность кафе «Изумруд» ввиду расторжения договора аренды он не ведет, а с выявленными нарушениями согласился, просил назначить минимальное наказание.

Предприниматель бы признан виновным, ему назначили штрафа в размере пяти тысяч рублей.