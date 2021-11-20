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Общество20 ноября 2021 6:31

В семье популярной певицы Гульназ Асаевой случилась трагедия

Артистка потеряла близкого человека
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: instagram.com/asaeva_official/

Фото: instagram.com/asaeva_official/

В семье известной певицы Гульназ Асаевой случилась трагедия. Недавно ушел из жизни ее дедушка. О потере близкого родственника артистка рассказала в своих социальных сетях.

– Дедушка, почему ты так рано ушел? Даже Дину не увидел, – подписала трогательное совместное фото с родственником Асаева.

Напомним, недавно певица стала матерью. У нее и ее супруга Вилли родилась девочка, которую назвали Диной. Позднее она рассказала поклонникам, почему так и не решилась поделиться новостью о том, что ждет ребенка. Также девушка поведала о своих дальнейших планах на семью.