Хабиров рассказал, когда в Уфе построят студенческий кампус

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда в Уфе будет построен межвузовский студенческий кампус. О проекте научного городка руководитель республики поведал в своих социальных сетях.

По словам Хабирова, кампус будет соответствовать международным стандартам. На первом этапе строительства (2022-2023 годы) будет реконструировано здание Технопарка высоких технологий «IQ-парк» на уфимской улице Заки Валиди. Там расположатся коворкинги, цифровая библиотека, офисы студенческих компаний, малых инновационных предприятий при вузах, лаборатории.

– На втором этапе в том же районе построим корпуса современных студенческих общежитий. Предполагаем, что это будет до конца 2025 года. Площадь центрального ядра кампуса - больше 100 тысяч кв. м., рассчитываем на проживание 3500 студентов и аспирантов, – сообщил глава Башкирии.

Радий Хабиров подчеркнул, что кампус станет не просто общежитием, а научным городком, образовательным центром с лабораториями мирового уровня разного направления. Также руководитель региона отметил необходимость размещения на территории комплекса современных спортивных и общественных пространств, а также зон отдыха.