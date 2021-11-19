Из-за птичьего гриппа в районе Башкирии ввели режим ЧС

Сегодня, 19 ноября, Россельхознадзор Башкирии объявил в республике режим чрезвычайной ситуации в одном из районов из-за массовой гибели домашней птицы. В региональном МЧС по ссылкой на ведомство сообщили, что это произошло в Благоварском районе республики, в селе Языково в ООО ППЗ «Благоварский", а также в ИП Аминов У.М., в деревне Коб-Покровка.

Предварительно известно, что гибнуть утки и гуси начали 18 ноября. Исследование патологического материала показало наличие высоко патогенного гриппа птиц. Сейчас образцы отправили в Федеральный центр охраны здоровья животных для подтверждения данных.

В настоящий момент администрация Благоварского района ввела на территории режим ЧС.