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Общество19 ноября 2021 13:02

В Уфе без вести пропал 20-летний Айнур Адеев

О молодом человеке нет никаких известий с 16 ноября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "ЛизаАлерт"

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе разыскивают без вести пропавшего Айнура Адеева. 16 ноября 20-летний парень вышел из своего дома и исчез. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в поисковой организации «ЛизаАлерт». Волонтеры заявили, что им необходима помощь добровольцев.

Приметы Айнура: рост – 180 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Молодой человек был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, а также черные кроссовки и шапку.

Всех, кто видел Айнура Адеева или знает, где он находится, просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.