В Уфе изменится схема движения автобусного маршрута

фото: ufacity.info

У автобусного маршрута №226 в Уфе со вторника, 23 ноября, изменится схема движения. Об этом сообщил «Башавтотранс».

Рейс 226-го автобуса, который прежде курсировал по маршруту «Уфимский ДОК-ТСК «Пушкинский», продлен до торгового центра «Мега».

– Схема маршрута будет проходить по улице Цюрупы. Действует новое расписание, по маршруту увеличено количество автобусов и рейсов, продлен режим работы. Режим работы маршрута с 5:50 с остановки "Уфимский ДОК" до 23:58, – передал госперевозчик.

фото: ufacity.info

«Башавтотранс» пообещал, что интервал движения 226-го автобуса в часы «пик» составит 3-4 минуты, в остальное время машины будут подъезжать к остановкам каждые 5-8 минут.

Ранее «КП-Уфа» писала о давке, которая создалась в салоне автобуса №226. Горожане жалуются, что в таких условиях соблюдать социальную дистанцию попросту невозможно.