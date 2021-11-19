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Общество19 ноября 2021 14:53

Уфимец выиграл в лотерею миллион рублей

Мужчина еще не решил, на что потратит деньги
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "Столото"

фото: "Столото"

Житель Уфы Николай Никишин выиграл в лотерею 1 млн рублей. Мужчина сорвал куш, поучаствовав в 1410-м тираже «Русского лото»

Николай узнал о своей победе ранним утром, которое запомнится ему надолго. Спросонья он дотянулся до телефона, через который проверил свой билет, и понял, что стал миллионером.

– Первым делом позвал жену, чтобы она разделила со мной это событие, ведь в нашей семье такой выигрыш впервые. Надеюсь, судьба еще не раз преподнесет нам сюрприз, – надеется Никишин.

Счастливчик поделился секретом своего успеха: он тщательно выбирает билеты и покупает только те, в которых меньше всего чисел первого ряда. Николай Никишин признался, что пока не решил, как потратит выигранные деньги.