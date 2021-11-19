Метель и сильный ветер обещают синоптики в Башкирии

Из-за снега на дорогах ухудшится видимость Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 20 ноября, в Башкирии прогнозируется метель и сильный ветер. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

В ближайшие сутки в республике будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег, по северо-западу до умеренного. В отдельных районах поднимется метель, на дорогах появится гололед, на проводах и деревьях налипнет мокрый снег. Днем интенсивность осадков может увеличиться. На дорогах возникнут снежные заносы и накат, а также ухудшится видимость до 500 метров.

Скорость южного ветра местами будет усиливаться с 7-12 до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится, -1,-6°. Днем столбики термометров покажут +2,-3°.