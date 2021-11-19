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Происшествия19 ноября 2021 13:45

В Башкирии за погибшего от удара током работника будут судить замначальника цеха

Фигурант уголовного дела отрицает вину
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: СК РБ

фото: СК РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии за гибель работника «Бурибаевского горно-обогатительного комбината» будут судить 28-летнего замначальника энергетического цеха. Его обвиняют в «нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека». Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Инцидент произошел в июне 2019 года. Электромонтера энергетического цеха во время работы по установке камеры видеонаблюдения на опоре ударило током, из-за чего он скончался. Следствие обвинило в его смерти замначальника цеха. По версии правоохранителей, он допустил погибшего до работы без наряда-допуска, не снял напряжение с токоведущих частей и не отключил электропровода на опоре.

– В результате во время монтажа видеокамеры находящийся под напряжением провод от видеокамеры задел потерпевшего, в результате чего мужчину и ударило током, – передали в СК РБ.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Скоро он предстанет перед судом. В СК добавили, что родственники погибшего получили компенсационные выплаты со стороны его работодателя.