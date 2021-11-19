Парламент Башкирии в окончательном чтении примет закон «о молодежной политике»

Парламент Башкирии намерен принять новый закон 25 ноября

Парламент Башкирии на пленарном заседании 25 ноября намерен в окончательном чтении принять местный закон «о молодежной политике». Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, закон «определяет базовые принципы и направления государственной политики в молодежной сфере» и «развивает отдельные положения обновленной Конституции». В частности, предусматривается расширение возрастных границ – молодежью будут читаться граждане от 14 до 35 лет. Численность жителей, попадающих под данную категорию, увеличится до 1,1 млн человек (порядка 28% населения региона).

Толкачев отметил, что «смещение возрастных границ […] требует новых подходов к работе с молодежью в целом». Государственная молодежная политика будет строиться исходя из интересов разных возрастных и социальных групп и предусматривать поддержку молодых семей, содействие в сфере образования, трудоустройства, предпринимательской деятельности.

В новом законопроекте также перечислены полномочия органов государственной власти Башкирии в сфере молодежной политики.