Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 11:59

Парламент Башкирии в окончательном чтении примет закон «о молодежной политике»

Он будет развивать положения обновленной Конституции России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен принять новый закон 25 ноября

Парламент Башкирии намерен принять новый закон 25 ноября

Парламент Башкирии на пленарном заседании 25 ноября намерен в окончательном чтении принять местный закон «о молодежной политике». Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, закон «определяет базовые принципы и направления государственной политики в молодежной сфере» и «развивает отдельные положения обновленной Конституции». В частности, предусматривается расширение возрастных границ – молодежью будут читаться граждане от 14 до 35 лет. Численность жителей, попадающих под данную категорию, увеличится до 1,1 млн человек (порядка 28% населения региона).

Толкачев отметил, что «смещение возрастных границ […] требует новых подходов к работе с молодежью в целом». Государственная молодежная политика будет строиться исходя из интересов разных возрастных и социальных групп и предусматривать поддержку молодых семей, содействие в сфере образования, трудоустройства, предпринимательской деятельности.

В новом законопроекте также перечислены полномочия органов государственной власти Башкирии в сфере молодежной политики.