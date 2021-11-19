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Происшествия19 ноября 2021 10:25

Рядом с берегом реки в Уфе обнаружено тело мужчины в одежде

Полиция выясняет личность погибшего
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Спасатели вытащили труп на берег

Спасатели вытащили труп на берег

В Уфе сегодня, 19 ноября, около 12:00 в реке обнаружили тело одетого мужчины. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты.

Страшная находка была сделана в четырех метрах от берега реки Белой в районе поселка Козарез. На место была направлена полиция и сотрудники поисково-спасательного отряда.

Спасатели вытащили труп на берег. Обстоятельства инцидента выясняются, личность погибшего устанавливает полиция.

Напомним, рядом с поселком Козарез в 2020 году было найдено тело одного из двух погибших сыновей пропавшего без вести Артема Мазова. В октябре 2019-го после ссоры с женой мужчина исчез вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет. 20 июня тела мальчиков были обнаружены в разных местах. Самого Артема найти так и не удалось.