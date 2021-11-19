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Здоровье19 ноября 2021 9:45

Число случаев COVID-19 в Башкирии приблизилось к 99 тысячам

За сутки инфекцию выявили еще у 677 жителей республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жертвами инфекции в Башкирии стали 3 189 человек

Жертвами инфекции в Башкирии стали 3 189 человек

В Башкирии с начала пандемии было подтверждено 98 973 случая коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 677 жителей республики. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Скончались от COVID-19 еще 28 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 3 189 человек.

Переболели коронавирусом 87 891 жителей, 679 выписаны по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом прививки против инфекции в республике вакцинировались более 1,86 млн человек, вторым – 1,58 млн.